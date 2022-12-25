Момент взрыва гранаты у кафе под Воронежем сняли на видео

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Telegram-канал Baza показал видеозапись взрыва гранаты возле кафе «Людмила» в поселке Подгоренский Воронежской области. В кадр попали двое нетрезвых мужчин, которые конфликтуют с другими лицами на парковке около заведения. Они выходят из зоны обзора камеры, после чего происходит взрыв. Камера запечатлела машины, у которых сработали системы сигнализации.

Baza отмечает, что инцидент произошел в ночь на 24 декабря. У мобилизованного Артема Ш. и военного Ивана К. возник конфликт с посетителями заведения, куда они зашли выпить спиртное, предварительно отпросившись у руководства. По данным канала, словесная перепалка внутри кафе переросла в массовую драку на улице.

По информации Baza, Иван К. достал гранату и бросил ее в сторону оппонентов. Baza утверждает, что в результате взрыва пострадал один человек. Минобороны РФ пока не комментировало данную информацию.

Ранее стало известно, что полиция установила личность мужчины, избившего замглавы департамента ЖКХ Москвы Павла Калтурина. Им оказался Станислав Абдурашидов. 35-летний мужчина утверждает, что госслужащий сбил его беременную жену на Тверской улице. При этом по факту ДТП в полицию никто не обращался.

Абдурашидов пришел в отдел полиции после того, как с ним связались сотрудники правоохранительных органов.