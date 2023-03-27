«Граната» на Курском вокзале оказалась игрушкой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Обнаруженный ранее на Курском вокзале предмет, который приняли за гранату, оказался игрушкой, передает Telegram-канал Baza. Владельцем «гранаты» оказался 22-летний житель Москвы. Сейчас его опрашивают полицейские.

По словам москвича, это не граната, а обычная игрушка, и купил он ее на одном из рынков. Молодой человек приехал на Курский вокзал и взял предмет с собой. Уже на вокзале, чтобы не ходить с вещами, он поставил их на лавочку, а сам пошел по делам. Но не учел, что сверху лежала та самая «граната».

Утром 27 марта Telegram-канал Baza сообщил, что на Курском вокзале обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, территорию оцепили.

Ранее власти Липецкой области обратились к местным жителям с просьбой не принимать посылки от незнакомцев, поскольку в них могут находиться боеприпасы и записки с угрозами. Известно, что в Липецке произошло несколько инцидентов подобного рода.

Посылки доставлялись курьерским отправлением от неизвестного адресата. Внутри находились предметы, похожие на боеприпасы, а также послания с угрозами. Обследования показали, что предметы не содержали взрывчатых веществ.

В Сыктывкаре спецназ арестовал мужчину, который угрожал взорвать соседей при помощи гранаты. Задержанный объяснил, что нашел гранату в лесу, она оказалась муляжом.