Жители Липецкой области стали получать посылки с боеприпасами Жителей Липецкой области призвали не принимать посылки от незнакомых людей

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Власти Липецкой области обратились к местным жителям с просьбой не принимать посылки от незнакомцев, поскольку в них могут находиться боеприпасы и записки с угрозами. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона. Известно, что за последние сутки в Липецке произошло несколько инцидентов подобного рода.

Не следует принимать посылки от неизвестных вам отправителей. При обнаружении на улице, в транспорте, учреждениях или подъездах подозрительных предметов ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Не пользуйтесь вблизи таких предметов техническими приборами, телефонами сотовой связи, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что за сутки представители спецслужб выезжали к нескольким жителям региона, которым пришли посылки с предметами, похожими на боеприпасы. Граждан призвали в подобных случаях обращаться по телефону 112 и в полицию.

Отмечается, что посылки доставлялись курьерским отправлением от неизвестного адресата. Внутри находились предметы, похожие на боеприпасы, а также послания с угрозами. Обследования показали, что предметы не содержали взрывчатых веществ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что посольства страны по всему миру получили письма со взрывчаткой и глазами животных в конвертах. По его сведениям, случаи фиксировались в странах Европы и в Казахстане, подозрительное письмо получили и в Соединенных Штатах.

Также стало известно, что подозрительный конверт, покрытый масляными пятнами, пришел в канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Прибывшие по сигналу правоохранители обследовали конверт и передали его службам безопасности для дальнейшей проверки.