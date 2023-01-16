В канцелярию Нетаньяху прислали подозрительный конверт с пятнами

Фото: Kremlin/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Подозрительный конверт, покрытый масляными пятнами, пришел в канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его передали правоохранителям. Об этом вечером 15 января сообщила газета The Jerusalem Post.

По информации издания, после получения концерта сотрудники канцелярии незамедлительно вызвали полицию и взрывотехников. Учитывая, что на бумаге были видны маслянные пятна, предполагалось, что он может представлять серьезную опасность.

Прибывшие по сигналу правоохранители обследовали конверт и передали его службам безопасности для дальнейшей проверки.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в социальных сетях заявил, что в посольство страны в Греции утром пришла окровавленная посылка. Адрес отправителя аналогичен адресу на остальных конвертах, которые ранее приходили в украинские диппредставительства, уточнил он.

30 ноября сообщалось о подобной посылке в посольстве Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл ее, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки. Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. Конверты, отправленные в посольство Украины и в Instalaza, похожи как внешне, так и по оформлению. После этого агенты службы безопасности Испании сообщили о посылке с бомбой, отправленной по почте на базу военно-воздушных сил в Торрехон-де-Ардосе. Взрывчатка была обнаружена с помощью систем сканирования грузов.