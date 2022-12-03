МИД Украины рассказал, сколько подозрительных писем получили посольства Глава МИД Украины Кулеба: посольства страны получили 18 писем со взрывчаткой и глазами животных

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Украинские посольства по всему миру продолжают получать письма со взрывчаткой и глазами животных, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, уже зафиксировано 18 подобных случаев в странах Европы и в Казахстане, подозрительное письмо получили и в Соединенных Штатах.

По состоянию на сейчас имеем 18 случаев угроз в 12 странах: покушение на теракт в Испании, пакеты с извращенными угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщения о минировании в Казахстане, а также подозрительное письмо в США, — написал Кулеба.

30 ноября сообщалось о подобной посылке в посольстве Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл ее, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки. Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. Конверты, отправленные в посольство Украины и в Instalaza, похожи как внешне, так и по оформлению. После этого агенты службы безопасности Испании сообщили о посылке с бомбой, отправленной по почте на базу военно-воздушных сил в Торрехон-де-Ардосе. Взрывчатка была обнаружена с помощью систем сканирования грузов.

Накануне несколько посольств Украины получили «окровавленные посылки» с глазами животных, о чем сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко. Подобные посылки обнаружили в Венгрии, Нидерландах, Хорватии, Италии, Польше и Чехии. По словам Кулебы, все описанные события — часть террористической антиукраинской кампании.