Сыктывкарец пригрозил соседям гранатой, а потом к нему вломился спецназ SHOT: спецназ Сыктывкара арестовал мужчину, грозившего соседям взрывом

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Спецназ ворвался в дом и арестовал мужчину, который угрожал взорвать соседей при помощи гранаты в Сыктывкаре, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации издания, после задержания, арестованный объяснил, что нашел гранату в лесу. Граната в его руке оказалась муляжом.

Задержание произошло в двухэтажном деревянном доме на улице 8 Марта. 31-летний местный житель Руслан С. в состоянии алкогольного опьянения затеял ссору с соседями по квартире, после чего и вовсе достал гранату Ф-1 и стал им ей угрожать. Издание утверждает, что он пытался прогнать их, в противном случае он выдернет чеку.

Ранее мужчина был судим за «Неправомерное завладение автомобилем» и дважды за «Применение насилия в отношении представителя власти», отмечает SHOT.