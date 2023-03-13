Сотрудников клиники в Красноярске «встретили» с гранатой на пороге SHOT: муляж гранаты «Ф-1» обнаружили на ручке двери в клинике в Красноярске

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Сотрудники стоматологической клиники в Красноярске рано утром пришли на работу и обнаружили у служебного входа гранату на ручке двери, сообщает Telegram-канал SHOT. Прибывшие на место саперы выяснили, что граната — муляж. Владелица клиники рассказала, что подозревает в неудачной шутке бывшего мужа.

Он угрожал сжечь клинику, уничтожить и меня в том числе. Угрозы постоянно были. Что он меня и убьет, и докопается, и уничтожит, — сказала владелица медучреждения.

Хозяйка клиники рассказала, что экс-супруг до сих пор не может смириться с их разлукой и ее успешным бизнесом.

Работники клиники «Академия улыбки» обнаружили не только предмет, похожий на гранату, но и другие бутафорские атрибуты диверсии: под дверью лежали черный рюкзак, две емкости с неизвестной жидкостью и кусок картона с надписью «Бум!».

Полицейские прибыли по вызову и оцепили территорию. Эвакуировать пришлось и жильцов многоквартирного дома, на первом этаже которого располагается клиника. Взрывотехники осмотрели предполагаемую гранату, впоследствии угроза не оправдалась.

Возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее в Москве жильцов дома перепугала растяжка с гранатой на двери подъезда. Саперы, прибывшие на место, установили, что предмет, похожий на боеприпас, не угрожает жизни. Как оказалось, неизвестный повесил на двери дома страйкбольную гранату.