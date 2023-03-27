На Курском вокзале обнаружен предмет, похожий на взрывчатку Baza: на Курском вокзале обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что на Курском вокзале обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. По данным канала, на данный момент территория оцеплена.

Кроме того, ресурс сообщает, что ожидается прибытие сотрудников МЧС и саперов.

По данным Telegram-канала SHOT, взрывчатка оказалась муляжом, людей с территории вокзала не эвакуировали. Источник канала сообщил, с владельцем муляжа «сейчас работают».

Ранее власти Липецкой области обратились к местным жителям с просьбой не принимать посылки от незнакомцев, поскольку в них могут находиться боеприпасы и записки с угрозами. Известно, что за последние сутки в Липецке произошло несколько инцидентов подобного рода.

Посылки доставлялись курьерским отправлением от неизвестного адресата. Внутри находились предметы, похожие на боеприпасы, а также послания с угрозами. Обследования показали, что предметы не содержали взрывчатых веществ.

В Сыктывкаре спецназ арестовал мужчину, который угрожал взорвать соседей при помощи гранаты в Сыктывкаре. Задержанный объяснил, что нашел гранату в лесу, при этом сама граната оказалась муляжом.