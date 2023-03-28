На станции метро оцепили участок вокруг похожего на гранату предмета В Москве оцепили участок станции метро «Щукинская» из-за подозрительного предмета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что в столице на станции метро «Щукинская» временно оцепили участок с подозрительным предметом, похожим на гранату. Его заметил один из бдительных пассажиров, о чем сообщил сотрудникам органов правопорядка.

Впоследствии было установлено, что подозрительным предметом оказалась жидкая конфета, выполненная в форме гранаты. Сладость убрали с платформы.

Ранее стало известно, что обнаруженный на Курском вокзале предмет, который приняли за гранату, оказался игрушкой. Владельцем «гранаты» оказался 22-летний житель Москвы. Его допросили полицейские.

В феврале на входе на одну из стаций московского метро был задержан подросток, у которого в рюкзаке обнаружили шесть страйкбольных гранат. Сотрудники подземки сообщили о находке в СК и Центр противодействия экстремизму МВД.

20 марта стало известно, что жительница Тверской области нашла в своей квартире гранаты после отъезда съемщика жилья. Полиция изъяла два пистолета Макарова, две гранаты, две тротиловые шашки и 63 патрона девятимиллиметрового калибра. Квартиру снимал житель области, работающий слесарем в автосервисе.