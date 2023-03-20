Квартирант оставил «взрывной сюрприз» хозяйке квартиры под Тверью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Кимры Тверской области медсестра нашла гранаты после отъезда жильца, которому она сдавала квартиру. Полиция также изъяла пистолеты, патроны и тротиловые шашки, сообщает «Царьград». Личность подозреваемого была установлена, квартирант был задержан правоохранителями.

Как стало известно изданию, сама владелица квартиры проживает в Дубне в Подмосковье, а оружие женщина обнаружила, когда решила навести порядок после выселения жильца. Среди находок оказались два пистолета Макарова, две гранаты, две тротиловые шашки и 63 патрона девятимиллиметрового калибра. Квартиру у женщины снимал житель Тверской области, работающий слесарем в автосервисе.

Полиция Тверской области задержала подозреваемого. Было установлено, что мужчина ранее судим. Он утверждал, что принес домой оружие из лесного массива в 2007 году. По данным экспертизы, все виды оружия были изготовлены промышленным способом и пригодны для использования.

16 марта в подъезде жилого дома на востоке Москвы взорвалась страйкбольная граната. Инцидент произошел между 18-м и 19-м этажами дома № 13 на улице Константина Федина. На месте происшествия были обнаружены остатки гранаты. Никто не пострадал.