Cтрайкбольная граната взорвалась в подъезде дома на востоке Москвы «Рен-ТВ»: Предположительно, страйкбольная граната взорвалась в подъезде дома на востоке Москвы

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

По данным телеканала «Рен-ТВ», произошел взрыв в подъезде жилого дома на востоке Москвы. Предположительно причиной стала сдетонировавшая страйкбольная граната.

Инцидент произошел между 18 и 19 этажами дома № 13 на улице Константина Федина. На месте происшествия были обнаружены остатки гранаты.

В настоящее время экстренные службы разбираются в обстоятельствах произошедшего, но по предварительной информации никто не пострадал.

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