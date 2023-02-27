В пятиэтажке в Ульяновске взорвался газ

Фото: vk.com/emercom73rus

В Ульяновске в одном из пятиэтажных домов взорвался газ, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. В результате ЧП пострадали два человека, ещё 10 были эвакуированы. В Сети появились кадры с места взрыва. Судя по ним, хлопок произошёл в квартире на пятом этаже.

Telegram-канал Readovka со ссылкой на местных жителей сообщает, что пострадавшими оказались мужчина, который находился в квартире в момент взрыва, а также пожилая женщина, гулявшая под окнами.

8 февраля в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел взрыв газа. В результате обрушились два его подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Жертвами ЧП стали шесть человек, пострадали 11.

По словам эксперта по ЖКХ Валерия Мамчура, взрывов газа в жилых домах можно избежать, если каждый собственник будет поддерживать исправность своего оборудования и вовремя проводить его проверку. Он добавил, что также важно не менее трех раз в течение отопительного сезона проверять вентиляцию на исправность.