Эксперт по ЖКХ объяснил, как предотвратить взрыв газа Эксперт по ЖКХ Мамчур: предотвратить взрыв газа поможет своевременная проверка оборудования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывов газа в жилых домах можно избежать, если каждый собственник будет поддерживать исправность своего оборудования и вовремя проводить его проверку, рассказал «Радио 1» эксперт по ЖКХ Валерий Мамчур. По его словам, также важно не менее трех раз в течение отопительного сезона проверять вентиляцию на исправность. Эксперт подчеркнул, что главной причиной взрывов газа в домах является человеческий фактор.

Каждый собственник должен содержать свое оборудование в исправном состоянии, вовремя проводить проверки, сам заключать договор с обслуживающей компанией. <...> Помимо проверки газового оборудования необходимо также проверять вентиляцию, не менее трех раз в отопительный сезон, — заявил Мамчур.

Эксперт по ЖКХ посоветовал по возможности приобрести новое газовое оборудование. Он отметил, что современные плиты оснащены газостопами, защитой от детей и газоанализаторами, что снижает риски взрыва газа. Также специалист порекомендовал постоянно держать приоткрытой форточку в квартирах с газовыми плитами.

Накануне в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел взрыв газа. В результате обрушились два его подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Жертвами ЧП стали шесть человек, пострадали 11.