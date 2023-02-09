Число жертв взрыва газа в доме в Новосибирске снова возросло Число погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске выросло до шести

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

В Новосибирске спасатели достали из-под завалов дома тело шестого погибшего при взрыве газа, сообщает региональный Минздрав в Telegram. Погибшей оказалась 80-летняя жительница дома. По данным ведомства, сейчас в больницах находятся девять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

Спасатели достали из-под завалов ещё одно тело — это женщина 80 лет. Таким образом, количество погибших в результате обрушения части дома на Линейной, 39, достигло шести человек. В больницах находятся девять пострадавших. Двое из них в тяжелом состоянии в реанимации, — говорится в сообщении.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два его подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.