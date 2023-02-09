Казанец случайно убил свою дочь, уронив ее во время купания

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В Казани молодой отец уронил свою двухмесячную дочь во время купания, из-за чего та ударилась головой о борт ванны, передает «360». Спустя некоторое время девочка умерла. Мужчину обвинили в убийстве и возбудили в отношении него уголовное дело.

Трагедия произошла на улице Кулахметова в Кировском районе днем 6 февраля. Мужчина решил искупать свою дочь, но случайно уронил ее. В тот момент жены дома не оказалось. Когда она вернулась, мужчина скрыл от нее факт произошедшего и просто уложил девочку спать. В итоге ребенку стало плохо и он умер.

Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по факту убийства малолетнего, который заведомо находился в беспомощном состоянии. Обвиняемого задержали, он сознался в содеянном. Издание уточнило, что мужчине 28 лет и до этого случая он не нарушал закон.

Ранее в городе Луге Ленинградской области мать обнаружила в кровати своего новорожденного сына без признаков жизни. Погибшему младенцу был месяц, он спал вместе с женщиной в одной постели. Судмедэксперты установили, что причиной гибели младенца стала компрессионная асфиксия, мальчику сдавило грудь и живот. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Женщина находится под подпиской о невыезде.