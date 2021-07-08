Москвичи возмутились отменой плановых приёмов у врачей из-за прививок

Москвичи пожаловались на отмену плановых приёмов у врачей из-за их мобилизации на прививочных пунктах. Об этом сообщает «Подъём».

Подписчица портала рассказала, что была записана на приём к окулисту в поликлинике № 180 в Строгино. Однако когда женщина пришла к назначенному времени, ей сообщили, что принимать её никто не будет, потому что врач «занята».

Сказали, что все врачи задействованы на вакцинации, офтальмологи тоже, поэтому приёма не будет. Почему не предупредили? Никто не сказал, — пояснила женщина.

Другая жительница столицы рассказала, что таким же образом не смогла попасть к терапевту. Но её успели предупредить. Причина всё та же — врачи заняты на вакцинации.

О том, что в столице мощности резервных госпиталей не хватает для лечения всех пациентов с коронавирусом, заявила 2 июля заммэра Москвы Анастасия Ракова. Чтобы успевать за темпами распространения заболевания, ряд больниц приходится перепрофилировать для помощи новым пациентам.