В Москве за сутки умерли 33 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 33 человека.

В Москве скончались 33 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 55 смертей. Общее число смертей достигло 5530.

По данным на утро 8 октября, в столице было выявлено 318 111 случаев заражения, 3323 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболело 1 260 112 человек (+11 493 за последние сутки), 22 056 пациентов погибли (+191 за последние сутки).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост числа заразившихся коронавирусом является серьёзным поводом, чтобы россияне стали более осторожны в повседневной жизни. Он отметил, что не слышал обсуждений о возвращении режима самоизоляции из-за COVID-19. По его словам, вопрос о введении локдауна должен решаться не в Кремле, а в правительственном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, писал NEWS.ru.