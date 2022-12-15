Момент нападения осужденного на конвоиров в челябинском суде попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент нападения осужденного на конвоиров в зале суда в Карабаше Челябинской области сняли камеры видеонаблюдения. После оглашения приговора мужчина нанес заточкой, которую сумел пронести с собой, ранения двум сотрудникам полиции, после чего пытался сбежать, видео публикует Telegram-канал Baza.

Мужчину приговорили к девяти годам заключения за убийство тещи. В прошлом году зять-таксист выследил ее, пытал в гараже, а после задушил, пытаясь узнать, куда сбежала его супруга.

После того как он начал бить заточкой по охранникам в зале суда, те применили табельное оружие. Осужденный был ранен в бедро. Сейчас он, как и его конвоиры, находится в больнице. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников полиции. Также ему вменяют попытку побега.

Ранее сообщалось, что 40-летний осужденный за убийство напал с заточкой на конвой в зале суда в Челябинской области. Мужчина попытался сбежать в тот момент, когда сотрудники полиции начали снимать с него наручники. Конвойный получил резаную рану головы, а его коллега — удар в шею.