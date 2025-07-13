Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 07:53

В МВД рассказали, как осужденные могут получить паспорт России

МВД: для получения паспорта России осужденным необходимо принять участие в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осужденные могут получить российское гражданство в случае заключения контракта с Министерством обороны для участия в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе МВД России. Кроме того, такая возможность есть у людей, проживающих на территории регионов, вошедших в состав России в 2022 году, при отказе от гражданства Украины. Для получения паспорта осужденным также следует принять присягу, передает ТАСС.

Осужденный вправе претендовать на получение российского паспорта после принесения присяги гражданина РФ, если он заключил контракт с Министерством обороны России для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции, — заявили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что других возможностей получить паспорт России у осужденных нет. При этом министерство держит под жестким контролем вопросы, касающиеся приобретения российского гражданства.

За незаконные действия в данной сфере предусмотрена уголовная ответственность, — добавили в ведомстве.

Ранее журналист Такер Карлсон призвал лишать гражданства США американцев, служащих в иностранных армиях. По его словам, это касается в том числе тех, кто вступил в Вооруженные силы Украины и Армию обороны Израиля. Журналист подчеркнул, что нельзя сражаться за другую страну и оставаться американцем.

МВД
гражданство РФ
паспорта
осужденные
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вкуснятина из простых продуктов на скорую руку: сырно-картофельная лепешка
Вкуснее сырников и пирожков! Хачапурики на завтрак за 15 минут
Сорвал — в тюрьму: как отличить обычные грибы от краснокнижных
«Элита» ВСУ дезертирует, спасение сослуживцев: новости СВО на утро 13 июля
В МВД рассказали, как осужденные могут получить паспорт России
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 июля
Россиянам хотят предоставить шанс удвоить материнский капитал
В США подметили, что «прикосновение к смерти» изменило Трампа
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 июля: инфографика
Украина запустила по российским регионам три десятка БПЛА за ночь
Угрожающий Курилам тайфун заметили у берегов Японии
Юрист объяснил, какие цветы на даче грозят штрафом или арестом
После адского пекла — холода и дожди: погода в Москве и Питере 14–20 июля
Стало известно, как меняются пенсии россиян при переезде
В Подмосковье в ДТП погибла 17-летняя девушка
«Град» обрушился на технику ВСУ: успехи ВС РФ к утру 13 июля
Российский боец с ранением спас сослуживцев в зоне СВО
Сына режиссера «Моей прекрасной няни» объявили в розыск за терроризм
Названа ситуация, когда водитель может уехать с места ДТП
Российский боец выследил военнослужащих ВСУ по огоньку в подвале
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.