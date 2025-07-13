В МВД рассказали, как осужденные могут получить паспорт России МВД: для получения паспорта России осужденным необходимо принять участие в СВО

Осужденные могут получить российское гражданство в случае заключения контракта с Министерством обороны для участия в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе МВД России. Кроме того, такая возможность есть у людей, проживающих на территории регионов, вошедших в состав России в 2022 году, при отказе от гражданства Украины. Для получения паспорта осужденным также следует принять присягу, передает ТАСС.

Осужденный вправе претендовать на получение российского паспорта после принесения присяги гражданина РФ, если он заключил контракт с Министерством обороны России для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции, — заявили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что других возможностей получить паспорт России у осужденных нет. При этом министерство держит под жестким контролем вопросы, касающиеся приобретения российского гражданства.

За незаконные действия в данной сфере предусмотрена уголовная ответственность, — добавили в ведомстве.

Ранее журналист Такер Карлсон призвал лишать гражданства США американцев, служащих в иностранных армиях. По его словам, это касается в том числе тех, кто вступил в Вооруженные силы Украины и Армию обороны Израиля. Журналист подчеркнул, что нельзя сражаться за другую страну и оставаться американцем.