Мобилизованных в Ульяновске отправили в колонию за избиение командиров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рядового Игоря Малясова и ефрейтора Константина Федорова в Ульяновске приговорили к 5,5 и 6 годам колонии строгого режима за избиение командиров, сообщается в Telegram-канале СК. Их признали виновными по части 3 статьи 334 («Насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации») УК РФ.

Следствием и судом установлено, что рядовой Малясов, находясь в расположении воинской части, нарушая требования воинских уставов, применил насилие в отношении офицера, находившегося при исполнении служебных обязанностей. В другой день ефрейтор Федоров в ответ на замечание командира нанес ему удар, — указано в сообщении ведомства.

11 января Одинцовский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному Александру Лешкову. Его признали виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации. Адвокат мужчины назвал судебный процесс показухой. Сторона обвинения, по его словам, не скрывала свою жесткую позицию.

Инцидент произошел осенью, видео произошедшего в «Патриоте» широко разошлось по соцсетям. На кадрах офицера обступила толпа солдат, от имени которых выступал Лешков, в грубой форме обвинявший командование в отсутствии должных подготовки и обмундирования для личного состава. При этом он с одобрения сослуживцев оскорблял подполковника, угрожал ему и даже вступил в потасовку.