Ударившего офицера в парке «Патриот» мобилизованного осудили на 5,5 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одинцовский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному военному Александру Лешкову, который осенью вступил в перепалку с офицером в парке «Патриот» и ударил того в грудь, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Мужчина проведет 5,5 года в колонии строгого режима. Подсудимый признан виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации.

Суд назначил Лешкову наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу, — сказала представитель суда.

Инцидент произошел осенью, видео произошедшего в «Патриоте» широко разошлось по соцсетям. На кадрах офицера обступила толпа солдат, от имени которых выступал Лешков, в грубой форме обвинявший командование в отсутствии должных подготовки и обмундирования для личного состава. При этом он с одобрения сослуживцев оскорблял подполковника, угрожал ему и даже вступил с ним в потасовку.

После случившегося Одинцовский гарнизонный военный суд заключил под стражу Лешкова. Он проходил подозреваемым по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 334 «Применение насилия в отношении начальника во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации» и ч. 2 ст. 336 УК РФ «Оскорбление подчиненным начальника в связи с исполнением обязанностей военной службы». Сам обвиняемый признал вину.