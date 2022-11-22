Толкнувший в грудь офицера в парке «Патриот» мобилизованный признал вину

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Адвокат мобилизованного Александра Лешкова, который толкнул офицера в парке «Патриот», Александр Александровский заявил NEWS.ru, что Лешков признал вину в насилии по отношению к командиру. Однако его поведение обусловливается «особенностями его воспитания и восприятия действительности», которые заключаются в обостренном чувстве справедливости.

Он признал вину. Вину в том, что действительно применил насилие в отношении командира. Он раскаивается, приносит извинения, — подчеркнул Александровский.

Адвокат отметил, что Лешков эмоционально выразил свою позицию, находясь в стрессовой ситуации и будучи недовольным поведением командира, однако не желал причинить ему боль и тем более нанести какой-либо урон его здоровью. Александровский также отметил, что у Лешкова уже был разговор с этим офицером в более спокойной форме, но результата он не принес. Теперь мобилизованному грозит до 15 лет лишения свободы, однако защита намерена доказать отсутствие у него злого умысла. Также смягчающим обстоятельством можно считать отсутствие у Александра уголовного прошлого, его положительную характеристику и тот факт, что он вызвался участвовать в спецоперации добровольцем.

Это просто был порыв эмоций, с которым он не смог совладать, — подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что сведения о ненадлежащих условиях для мобилизованных поступили сразу из нескольких регионов. В частности, в Казани мобилизованные пожаловались на нехватку еды, воды и дров, на то, что им выдали ржавые, необстрелянные автоматы 1970-х годов и не обеспечили стирку вещей во время размещения в Казанском высшем танковом командном училище. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что по факту жалоб мобилизованных будут проведены разбирательства: по его мнению, сообщения о плохих условиях, в которых живут мобилизованные, носят единичный характер и объясняются недобросовестностью отдельных представителей власти.