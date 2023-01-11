Расстроился очень: адвокат мобилизованного Лешкова о реакции на приговор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобилизованного из центра «Патриот» Александра Лешкова приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима после конфликта с офицером. Его признали виновным в насилии в отношении военачальника и его оскорблении (ч.3 ст. 334 УК, ч.2 ст. 336 УК). Его обвиняли в нанесении побоев командиру — подполковнику Денису Мазанову во время исполнения им служебных обязанностей.

Адвокат мобилизованного Лешкова Александр Александровский считает наказание для своего подзащитного «слишком суровым». В беседе с NEWS.ru он заявил, что подал апелляционную жалобу во второй окружной военный суд. Защитник просит суд отменить решение, и назначить наказание «не связанное с лишением свободы».

Если жалобу нашу не удовлетворят, а вероятность этого велика, мы будем добиваться хотя бы того, чтобы Лешкова перевели на общий режим. Александр Александровский адвокат

Процесс в отношении подзащитного Александровский назвал «показухой». Сторона обвинения, по его словам, не скрывала свою жесткую позицию.

Прокурор был не кто-нибудь, а генерал-майор, он попросил 10 лет лишения свободы. Вы понимаете он даже не стеснялся в выражениях. В своей судебной речи заявил о том, что это должно быть назидание. На мой взгляд, все лишено было здравого смысла, — сообщил адвокат.

Он добавил, что сам Лешков «расстроился очень», услышав приговор. А его родные напротив — были рады, что наказание относительно мягкое. Ведь грозило мужчине от 5 до 15 лет лишения свободы.

Видео инцидента, произошедшего в подмосковном парке «Патриот» широко разошлось по соцсетям. На нём офицера обступила толпа солдат, от имени которых выступал Лешков, который в грубой форме обвинял командование в отсутствии должных подготовки и обмундирования для личного состава. При этом он с одобрения сослуживцев оскорблял подполковника, угрожал ему и даже вступил с ним в потасовку. На этапе следствия адвокат Лешкова рассказывал NEWS.ru некоторые подробности дела в эксклюзивном интервью.