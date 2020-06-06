Мишустин утвердил правила распределения средств на развитие дорог в Крыму

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила распределения денежных средств на развитие автомобильных дорог на Крымском полуострове. В 2020 году для этого выделят больше 6,8 млрд рублей.
Финансирование будет производиться из резервного фонда,
В республике Крым и городе федерального значения Севастополе в ближайшие 2,5 года предстоит реконструировать сотни километров дорог. Это предполагается сделать при поддержке федерального центра.
Заняться развитием дорожной сети в регионе поручил президент Владимир Путин. В утверждённых правилах прописаны не только методика предоставления финансирования, но и ответственность региональных властей за освоение денег и санкции в случае их неэффективного использования.
Ранее, как писал NEWS.ru, глава государства также потребовал ускориться с ремонтом дорог в регионах, пострадавших от паводков в 2019 году.
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