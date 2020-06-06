Мишустин утвердил правила распределения средств на развитие дорог в Крыму

https://static.news.ru/photo/2c5f73bc-a891-11ea-8501-fa163e074e61_660.jpg Крым Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила распределения денежных средств на развитие автомобильных дорог на Крымском полуострове. В 2020 году для этого выделят больше 6,8 млрд рублей.

Финансирование будет производиться из резервного фонда, сказано на сайте кабмина. Это позволит привести в порядок не менее 166 км трасс регионального и муниципального значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований.

В республике Крым и городе федерального значения Севастополе в ближайшие 2,5 года предстоит реконструировать сотни километров дорог. Это предполагается сделать при поддержке федерального центра.

Заняться развитием дорожной сети в регионе поручил президент Владимир Путин. В утверждённых правилах прописаны не только методика предоставления финансирования, но и ответственность региональных властей за освоение денег и санкции в случае их неэффективного использования.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава государства также потребовал ускориться с ремонтом дорог в регионах, пострадавших от паводков в 2019 году.