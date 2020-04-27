Путин потребовал ускориться с ремонтом дорог

https://static.news.ru/photo/ad48c63c-8888-11ea-8692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В регионах, пострадавших от паводков, необходимо ускориться с ремонтом дорог. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент заявил, что дороги, размытые прошлогодним паводком в Амурской области, до сих пор не восстановлены и люди вынуждены ездить по колдобинам.

Сами покатайтесь по этим дорогам! — цитирует Путина ТАСС.

Отмечается, что при этом губернаторы жалуются на проблемы с получением средств из федерального бюджета на эти цели. И не потому, что денег нет, добавил Путин.

Деньги-то не истрачены из дорожного фонда, а куда нужно, не поступают, всё завязло в каких-то процедурах, — сказал президент.

Он добавил, что о принятых решениях нужно не только объявлять — их нужно доводить до полной реализации. Кроме того, он попросил проанализировать весь механизм оказания финансовой помощи.

Летом прошлого года в Иркутской области в результате двух разрушительных паводков погибли 26 человек, в 135 населённых пунктах были подтоплены 11 тысяч домов.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ выделило дополнительно 1,3 млрд рублей на расселение жителей Иркутской области из домов, пострадавших во время паводков летом 2019 года.