Минобороны России: в Чите прошел масштабный военный парад войск ВВО

В столице Забайкальского края состоялось масштабное торжественное шествие с участием военнослужащих Восточного военного округа, сообщило Министерство обороны России. В мероприятии также приняли участие представители читинского гарнизона, силовых структур и патриотических объединений региона.

По главной площади города прошли парадные расчеты общей численностью порядка 1200 человек. В составе колонны проследовали знаменные группы со штандартом Забайкальского фронта и копиями боевых знамен соединений, участвовавших в разгроме Квантунской армии.

Особенностью парада стало участие военнослужащих в исторической форме времен Великой Отечественной войны. Впервые по главной площади Читы в форме кавалеристов военных лет на лошадях проследовали казаки Забайкальского казачьего войска, отметили в военном ведомстве.

Механизированная колонна была представлена современными образцами вооружения, задействованными в специальной военной операции. В их число вошли бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты, танки Т-72Б и Т-80БВМ, а также артиллерийские и зенитные комплексы.

Возглавили колонну легендарные образцы исторической техники периода Второй мировой войны. Всего в параде было задействовано более 45 единиц современной и исторической военной техники, что продемонстрировало преемственность поколений и боевую мощь российских вооруженных сил.

Ранее на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина состоялись торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Начало было положено речью председателя КНР Си Цзиньпина. После по плану прошел военный парад с участием тысяч военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники вооруженных сил страны.