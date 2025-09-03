Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 12:51

Минобороны России: в Чите прошел масштабный военный парад войск ВВО

Фото: МО РФ

В столице Забайкальского края состоялось масштабное торжественное шествие с участием военнослужащих Восточного военного округа, сообщило Министерство обороны России. В мероприятии также приняли участие представители читинского гарнизона, силовых структур и патриотических объединений региона.

По главной площади города прошли парадные расчеты общей численностью порядка 1200 человек. В составе колонны проследовали знаменные группы со штандартом Забайкальского фронта и копиями боевых знамен соединений, участвовавших в разгроме Квантунской армии.

Особенностью парада стало участие военнослужащих в исторической форме времен Великой Отечественной войны. Впервые по главной площади Читы в форме кавалеристов военных лет на лошадях проследовали казаки Забайкальского казачьего войска, отметили в военном ведомстве.

Механизированная колонна была представлена современными образцами вооружения, задействованными в специальной военной операции. В их число вошли бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты, танки Т-72Б и Т-80БВМ, а также артиллерийские и зенитные комплексы.

Возглавили колонну легендарные образцы исторической техники периода Второй мировой войны. Всего в параде было задействовано более 45 единиц современной и исторической военной техники, что продемонстрировало преемственность поколений и боевую мощь российских вооруженных сил.

Ранее на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина состоялись торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Начало было положено речью председателя КНР Си Цзиньпина. После по плану прошел военный парад с участием тысяч военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники вооруженных сил страны.

Минобороны РФ
Забайкальский край
парады
Чита
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму
Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке
«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ
Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
В Кремле рассказали о зарубежных подарках Путину в Пекине
Раскрыта судьба пропавшего в Сочи альпиниста
В Бурятии ответили Дерипаске на идею «закрыть» Байкал
Пожилую женщину спас суд после взятия кредита под 27%
Зеленский пообещал «ощутимое усиление» Украины
Неадекват с двумя ножами зарезал девушку под крики о проблемах с потенцией
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.