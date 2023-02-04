Микроавтобус с туристами загорелся в Дагестане

Фото: shutterstock

Автобус, в котором находились туристы, загорелся в Хунзахском районе Дагестана, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По данным канала, путешественники вместе с водителем успели быстро выскочить из салона транспортного средства. В результате никто не пострадал. Микроавтобус сгорел дотла.

В тексте публикации указано, что туристы отправились на замерзшее озеро Мочох. По дороге у микроавтобуса начал барахлить двигатель. Почуяв неладное, путешественники вместе с водителем Хайбулой выбежали из салона автобуса. Позднее пассажиров подобрал другой транспорт. Поездку на озеро туристы решили отложить.

3 декабря 2022 года пожар вспыхнул в автобусе МАЗ компании «Домтрансавто», который использовался для развозки сотрудников электромеханического завода. Спасатели полностью потушили пожар примерно за час. Обошлось без пострадавших. В результате пожара выгорела передняя часть транспорта.

Ранее в столице Румынии Бухаресте загорелся рождественский грузовик компании Coca-Cola. Пламя охватило прицеп и перекинулось на кабину водителя. Инцидент произошел на шоссе Джурджулуй. Очевидцы сообщили, что машина загорелась во время движения. Водителю удалось отсоединить загоревшийся прицеп и спастись самому.