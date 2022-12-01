Грузовик из новогодней рекламы Coca-Cola сгорел в Бухаресте

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В столице Румынии Бухаресте загорелся рождественский грузовик компании Coca-Cola, сообщает телеканал Digi 24. На опубликованных в Сети кадрах видно, что пламя охватило прицеп и перекинулось на кабину водителя.

По данным канала, инцидент произошел на шоссе Джурджулуй. Очевидцы сообщили, что машина загорелась во время движения.

Водителю удалось отсоединить загоревшийся прицеп и спастись самому, сообщает Digi 24. Бригада эвакуаторов из румынской спасательно-аварийной службы SMURD в ближайшее время установит причины пожара.

В прошлом году грузовик Coca-Cola атаковали жители ЮАР. Свидетелями мародерства стали туристы, которым удалось заснять ограбление на видео. Люди опрокинули с дороги фуру и растащили из нее банки и бутылки с газировкой. На кадрах видно, как местные жители с «добычей» разбегаются в разные стороны.