В ЮАР местные жители разграбили фуру с Coca-Cola

В ЮАР местные жители атаковали грузовик, перевозивший напитки Coca-Cola. Свидетелями мародёрства стали туристы, которым удалось заснять ограбление на видео, сообщает телеканал «360».
Инцидент
Прибывшая на место происшествия полиция задерживать грабителей не торопится.
Ранее сообщалось, что акции компании Coca-Cola на фондовом рынке резко пошли вниз после того, как футболист сборной Португалии Криштиану Роналду предпочёл известному напитку воду. Это произошло на пресс-конференции перед матчем чемпионата Европы. Роналду отодвинул от себя две бутылки Coca-Cola, а вместо них поставив питьевую воду. Спустя полчаса после поступка футболиста акции компании-производителя достигли минимума — $55,22 за акцию.