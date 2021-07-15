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Африка

В ЮАР местные жители разграбили фуру с Coca-Cola

15:36, 15 июля 2021
Фото: Paul Hennessy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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В ЮАР местные жители атаковали грузовик, перевозивший напитки Coca-Cola. Свидетелями мародёрства стали туристы, которым удалось заснять ограбление на видео, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошёл на одной из улиц в провинции Мпумаланга. Люди опрокинули с дороги фуру и растащили из неё банки и бутылки с газировкой. На кадрах видно, как африканцы с наживкой разбегаются в разные стороны.

Прибывшая на место происшествия полиция задерживать грабителей не торопится.

Ранее сообщалось, что акции компании Coca-Cola на фондовом рынке резко пошли вниз после того, как футболист сборной Португалии Криштиану Роналду предпочёл известному напитку воду. Это произошло на пресс-конференции перед матчем чемпионата Европы. Роналду отодвинул от себя две бутылки Coca-Cola, а вместо них поставив питьевую воду. Спустя полчаса после поступка футболиста акции компании-производителя достигли минимума — $55,22 за акцию.

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