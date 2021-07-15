В ЮАР местные жители разграбили фуру с Coca-Cola

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Комендантский час ввели власти города Бени на востоке Демократической Республики Конго. Эти меры были приняты после двух взрывов, произошедших в воскресенье. Об этом сообщает издание 7sur7.

По данным СМИ, первая бомба взорвалась утром 27 июня в одной из городских церквей. Пострадали два человека. Позднее в коммуне Рувензори, входящей в агломерацию Бени, прогремел второй взрыв. Террорист, по...