В Петербурге сгорел автобус, который развозил рабочих

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар в автобусе МАЗ 203 пришлось тушить в Петербурге минувшей ночью, пишет «Фонтанка.ру». Возгорание произошло в Красносельском районе, в нескольких шагах от Ленинградского электромеханического завода у дома 67 по Петергофскому шоссе.

Вспыхнул автобус «МАЗ» компании «Домтрансавто», который использовался для развозки сотрудников. Спасатели полностью потушили пожар примерно за час. Обошлось без пострадавших. В результате пожара выгорела передняя часть транспорта.

Как отмечает издание, белорусские МАЗ 203 уже не в первый раз загораются в Петербурге. Возгорание обычно начинается в моторном отсеке, вследствие попадания масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.

Компания-производитель настаивает, что эта система не менялась с 2005 года и зарекомендовала себя как надежная. Тем не менее это минимум четвертый случай с данными автобусами.

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