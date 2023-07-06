Мигрант нанес 78 ударов ножом и избежал пожизненного наказания В Новосибирске мигранта приговорили к 9,5 годам лишения свободы за убийство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске мигранту вынесли приговор за убийство 44-летней жительницы Узбекистана: подсудимый нанес ей 78 ударов ножом. 26-летней обвиняемый получил 9,5 лет в исправительной колонии, избежав пожизненного наказания. Прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Мария Шеин рассказала KP.RU, что уроженец Узбекистана вывез знакомую в лес и убил из-за отказа той вернуть ему деньги за покупку автомобиля, который женщина так и не отдала.

В октябре 2021 года уроженец республики Узбекистан на своем автомобиле вывез знакомую ему гражданку Узбекистана на территорию Коченевского района. Там на почве личных неприязненных отношений, связанных с отказом женщины вернуть ему деньги, нанес ей не менее 78 ударов ножом, — рассказала Шеин.

Преступление было нераскрытым девять месяцев, но летом 2022 года житель села Троицк обнаружил в лесу скелет и вызвал полицию. Криминалисты сумели установить личность убитой и вышли на след обвиняемого. Подсудимый во всем сознался и рассказал, что заплатил женщине 100 тысяч рублей за иномарку, но машину ему так и не отдали. Тогда он вывез знакомую в безлюдное место и убил.

Мигранту грозило пожизненное заключение, но судья на основании экспертного заключения не усмотрела в его действиях особой жестокости. По данным экспертизы, только четыре удара были нанесены, пока жертва была жива, а остальные — после ее смерти. В связи с этим приговор вынесли по 1 части 105 статьи УК РФ («убийство»). На вопросы журналистов обвиняемый отвечать отказался, сделав вид, что не знает русского языка, хотя во время заседания общался на нем.

В Санкт-Петербурге ранее вынесли приговор жителю Колпино, который убил свою супругу и расчленил ее тело. Он избежал тюрьмы: подсудимого приговорили к исправительным работам и освободили прямо в зале суда.