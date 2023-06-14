Расчленивший жену петербуржец избежал тюрьмы

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В Санкт-Петербурге вынесли приговор жителю Колпино, который убил свою супругу и расчленил ее тело. Он избежал тюрьмы: подсудимого приговорили к исправительным работам и освободили прямо в зале суда, сообщают СМИ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Прокурор переквалифицировал дело с убийства на причинение смерти по неосторожности.

Суд <...> назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 10% заработанной платы в доход государства. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым. Петушков освобожден из-под стражи в зале суда немедленно, — говорится в релизе суда.

Обвиняемый был арестован в начале мая 2022 года. По версии следствия, в феврале в ходе ссоры он ударил жену, из-за чего та упала и стукнулась головой об острый угол. Из-за полученной травмы женщина скончалась. Волонтеры начали поиски погибшей еще зимой, а 5 мая в ходе следственных работ были найдены скелетированные останки женщины.

Подсудимый признался в содеянном и заявил, что у него не было злого умысла. Он также рассказал, что вывез тело и расчленил его, упаковав останки по пакетам, чтобы избежать ответственности за совершенное преступление. Прокурор указал, что достоверно определить причину смерти невозможно. Были исследованы только обнаруженные отдельные части тела.

Ранее стало известно, что в Иркутской области 23-летний местный житель может избежать наказания за убийство полуторагодовалого пасынка. Подозреваемый признал свою вину и показал, как все произошло. Тогда ему была назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которой показали, что во время убийства он не осознавал, что делает.