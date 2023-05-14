Ми-8 с двумя младенцами на борту совершил аварийную посадку под Иркутском

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Вертолет Ми-8 санавиации, на борту которого находились 13 человек, включая двух новорожденных, совершил аварийную посадку в Иркутской области, сообщает Telegram-канал Baza. В результате происшествия никто не пострадал.

Вертолет летел из Братска. В какой-то момент экипаж услышал странный шум в двигателе и принял решение посадить воздушное судно на поле в районе деревни Захаровская. При осмотре двигателя вертолета в нем были обнаружены повреждения. Причины их возникновения устанавливаются. Новорожденные после приземления были доставлены в больницу Иркутска.

Ранее сообщалось, что санитарный вертолет потерпел катастрофу в Волгоградской области. В результате погиб один член экипажа.

В марте в Красноярском крае совершил экстренную посадку вертолет Ми-8 с 16 пассажирами и тремя членами экипажа на борту. Вертолет направлялся в сторону поселка Сузун, но вернулся на место вылета из-за открывшегося капота двигателя.

В конце февраля вертолет Ми-8 разбился при заходе на посадку в Мурманской области. На борту находились шестеро пассажиров и трое членов экипажа. Погибших в результате аварии нет, но четыре человека получили травмы.