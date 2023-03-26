Мэр Оренбурга припугнул «не получавших в морду» авторов Telegram-каналов

Фото: vk.com/v_orenburg

Сергей Салмин

Мэр Оренбурга Сергей Салмин припугнул авторов анонимных Telegram-каналов, заявив, что благодаря развитию технологий «выросло целое поколение» тех, кто «ни разу не получал в морду». Градоначальник заявил, что никто из таких авторов не решится встретиться с ним лично, потому что он может отреагировать «как муж, как отец, как спортсмен».

Благодаря соцсетям и нашим гаджетам выросло целое поколение, которое за свои слова не получало ни разу в морду. А в морду — это больно. Когда нос на бок, кровь течет — это больно. За свои слова отвечать нужно же, правда? Вот это мое личное отношение к анонимным Telegram-каналам. Потому что еще ни один не пришел и вот так передо мной не встал и что-то такое не сказал. Почему? Потому что я же могу отреагировать как муж, как отец, как спортсмен, как человек, защищая свою честь, — сказал мэр Оренбурга.

Глава города высказался об анонимных источниках информации в ходе интервью об итогах своей работы на посту мэра. Как отмечает Telegram-канал Baza, в 1990-х Салмин активно занимался и преподавал самбо.

Ранее мэра Липецка Евгению Уваркину обвинили в том, что она сама придумала выдавший ей диплом вуз. Местные депутаты намерены настаивать на отставке чиновницы, если в Минобрнауки не подтвердят, что учебное учреждение существовало.