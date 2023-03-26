Мэра Липецка обвинили в том, что она сама придумала выдавший ей диплом вуз

Мэра Липецка Евгению Уваркину обвинили в том, что она сама придумала выдавший ей диплом вуз, сообщает LIPETSKNEWS. Местные депутаты намерены настаивать на отставке чиновницы, если в Минобрнауки не подтвердят, что учебное учреждение существовало.

На сайте городской администрации в биографии Уваркиной указано, что в 1999 году она окончила Международный независимый социальный университет в Москве по специальности «Менеджмент». Липецкое отделение КПРФ решило проверить существование вуза, однако по открытым источникам это сделать не удалось.

Коммунисты направили запрос в Рособрнадзор, в котором попросили предоставить сведения о вузе, в котором училась Уваркина. В ведомстве ответили, что не располагают сведениями о «Международном независимом социальном университете», то есть не могут подтвердить наличие у вуза лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.

Члены КПРФ направили запрос в в Министерство образования. В компартии считают, что если мэр выдумала институт, то не имеет права руководить городом.

Ранее в отношении бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, арестованного по обвинению в получении крупной взятки, возбудили еще два уголовных дела. Ему вменяются получение незаконного вознаграждения в виде компьютера Lenovo и махинации с землей с общим ущербом для бюджета Белгородской области более 10 млн рублей.