На топ-менеджера Роскосмоса завели дело из-за подруги с поддельным дипломом

https://static.news.ru/photo/7d93c80c-c0a8-11eb-bd23-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Следственный комитет по ходатайству ФСБ возбудил уголовное дело в отношении генерального директора НИИ точных приборов Александра Люхина. Предприятие входит в структуру Роскосмоса. Причиной интереса к его персоне стало назначение близкой подруги с поддельным дипломом на ответственный пост, передаёт URA.RU.

Топ-менеджера подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как следует из материалов дела, руководитель назначил гражданку Елену Горбачёву своим заместителем по финансам с окладом в 960 тысяч рублей. Когда в ходе одной из проверок выяснилось, что женщина не имеет высшего образования, Люхин создал новую должность — советника по финансам — и перевел на неё подругу.

Помимо этого, Следственный комитет возбудил уголовное дело и против самой Горбачёвой — за использование поддельного диплома при трудоустройстве.

Ранее в Роскосмосе заявили, что госкорпорация оказывает максимальное содействие следователям в ходе разбирательства по другому уголовному делу — о хищении свыше миллиарда рублей при поставках компонентов для модуля Международной космической станции.