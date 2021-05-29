На топ-менеджера Роскосмоса завели дело из-за подруги с поддельным дипломом

Следственный комитет по ходатайству ФСБ возбудил уголовное дело в отношении генерального директора НИИ точных приборов Александра Люхина. Предприятие входит в структуру Роскосмоса. Причиной интереса к его персоне стало назначение близкой подруги с поддельным дипломом на ответственный пост, передаёт URA.RU.
Топ-менеджера
Как следует из материалов дела, руководитель назначил гражданку Елену Горбачёву своим заместителем по финансам с окладом в 960 тысяч рублей. Когда в ходе одной из проверок выяснилось, что женщина не имеет высшего образования, Люхин создал новую должность — советника по финансам — и перевел на неё подругу.
Помимо этого, Следственный комитет возбудил уголовное дело и против самой Горбачёвой — за использование поддельного диплома при трудоустройстве.
Ранее в Роскосмосе заявили, что госкорпорация оказывает максимальное содействие следователям в ходе разбирательства по другому уголовному делу — о хищении свыше миллиарда рублей при поставках компонентов для модуля Международной космической станции.