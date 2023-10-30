Медведь загрыз рыбака в Приморье

Фото: Michaela Walch/imageBROKER.com/Global Look Press

Останки человека обнаружили на лежке медведя в Приморье, сообщает ТАСС. Как отмечается, они могут принадлежать пропавшему ранее рыбаку из села Березовка. Сперва полицейские, занимавшиеся поиском, нашли его вещи, а позже наткнулись и на останки. Утром зверя отстрелили охотоведы.

Полиция выехала на место, ночью нашла предметы, принадлежащие пропавшему, а позже и лежку медведя с останками человека. Утром охотоведы вместе с полицией вернулись на место лежки и отстрелили зверя, — говорится в сообщении.

Как пояснил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, подобное поведение для бурого медведя нетипично. То, что это произошло, может быть связано с ранением животного. Разъяснить ситуацию должна экспертиза.

Это медведь бурый, и для него нетипично нападение на человека, если сравнивать с тем же гималайским. То, что он не просто убил, но стал поедать человека, да еще и близко к селу, позволяет предположить, что у него было ранение, — приводит слова специалиста агентство.

О нападении медведя на человека сообщалось и на прошлой неделе. Это произошло в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. 47-летний мужчина смог отбиться от животного, убежать и спрятаться в охотничьем домике. Грибник отделался травмами руки и ноги. Сейчас он находится дома и не может самостоятельно передвигаться.