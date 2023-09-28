Медведь загнал грибника на дерево на Камчатке

Фото: Toni Pfaffenbauer/imageBROKER.com/Global Look Press

Медведь загнал грибника на березу в городе Вилюченске Камчатского края, сообщает Telegram-канал «RT на русском». Мужчина просидел на дереве полчаса, а как только хищник ушел, спустился и сбежал к машине.

На первое (дерево. — NEWS.ru) залезть не удалось, получилось только на второе, — сказал мужчина.

Грибник отметил, что внезапно услышал в лесу хруст веток и понял, что недалеко от него бродит медведь. Когда он залез на дерево, он стал кричать, чтобы отогнать его, однако это получилось не сразу.

Ранее медведь запугал жителей закрытого военного городка Снежинск в Челябинской области. КПП города не впускала охотников для отлова животного. Отдел гражданской обороны и ЧС попросил жителей не гулять в лесу и прилегающих к нему территориях.

До этого было опубликовано видео, на котором бурый медведь выбрал большое дерево в лесу в качестве чесалки. После почесывания он отправился дальше по своим делам. Накануне в Сети появились кадры, на которых камчатский медведь станцевал тверк в лесу. Инспекторы по охране леса закрепили на деревьях специальные чесалки в виде пластиковых ковриков. Один из медведей решил воспользоваться ею, чтобы отдохнуть и скинуть с шерсти насекомых.