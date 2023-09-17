МЧС: беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Орловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Орловскую область. В результате налета вражеского дрона повреждена нефтебаза, сообщили в МЧС России, передает телеканал РЕН ТВ. Местные власти и Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

Информации о пострадавших также не сообщалось. По данным Пятого канала, на месте происшествия разгорелся пожар. В настоящее время все обстоятельства уточняются.

Недавно стало известно о двух попытках атак украинских БПЛА на Московскую область. Беспилотники ВСУ были сбиты силами противовоздушной обороны. Позднее режим «Ковер» объявили в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Несколько рейсов задержали на вылет и на прилет. Также в ночь на воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.

Ранее 30 августа украинские беспилотники атаковали аэропорт Пскова. После этого авиакомпании «Азимут» и «Икар» приняли решение об отмене шести рейсов, следовавших из этой воздушной гавани. В экспертном сообществе предполагали, что целью налета был военный объект. Военкор Александр Сладков считает, что аппараты вылетели из Эстонии.