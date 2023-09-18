Массовая драка в кафе Башкирии попала на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В городе Баймаке в Башкирии произошла массовая драка в кафе «Зуфар». Инцидент попал на видео. Молодые люди начали словесную перепалку, после чего решили продолжить выяснять отношения с помощью кулаков, пишет «360».

На опубликованных кадрах видно, как один из посетителей кафе подходит к мужчинам, сидящим за столиком, и толкает одного из них, после чего завязывается драка. В процессе дерущиеся снесли несколько столов. Известно, что конфликт произошел между двумя группами мужчин.

Полицейские установили всех участников конфликта, их доставили в отделение МВД России по Баймакскому району. Зачинщиков драки привлекли к административной ответственности.

В Махачкале УМВД ранее начало проверку после массовой драки школьников со стрельбой из травматического оружия и поножовщиной. Устанавливаются все участники конфликта. Видеозапись с разборкой несовершеннолетних была опубликована в социальных сетях.

Более 100 человек 11 августа подрались в Дагестане во время разборок между двумя селами. По имеющимся данным, причиной конфликта стала музыка, игравшая на свадьбе. На место происшествия прибыли несколько десятков сотрудников полиции.