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18 июля 2025 в 16:01

«Должен обладать мужеством»: Пригожин рассказал, приходилось ли ему драться

Пригожин признался, что ему приходилось драться ради защиты женщин

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему приходилось драться ради защиты женщин, что можно заметить по его сломанному носу. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что продолжает защищать женщин даже в социальных сетях, а иногда пытается лично поймать обидчиков.

Мужчина всегда должен обладать мужеством защитить женщину, если, не дай бог, ее кто-то обижает или оскорбляет. У меня были случаи, конечно же. И, в общем, по моему лицу можно увидеть — сломанный нос и прочее. Это как раз за защиту женского пола. Поэтому, конечно, настоящий мужчина всегда должен защищать женщину. Даже сейчас я всегда борюсь с хейтерами, которые оскорбляют женщин, например в социальных сетях. Пытаюсь даже выловить этих негодяев, иногда надавать им по одному месту, как говорится. Чем старше становлюсь, конечно, тем терпимее, сдержаннее, — сказал продюсер.

Ранее Пригожин заявил, что любит приколы и самоиронию и считает это способом оставаться в ресурсе. Так он ответил хейтерам, которые в Сети начали высмеивать его за видео, где ему якобы подожгли голову.

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