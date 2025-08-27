Масштабные паводки в Якутии попали на фото

В «Роскосмосе» опубликовали снимок, на котором видны последствия паводка в Якутии. Отмечается, что местная река Индигирка вышла из берегов на прошлой неделе (с 18 по 24 августа).

На снимке из космоса отчетливо видны затопленные части дорог. Также на фото показано, что в результате паводков были частично затоплены два села.

Ранее турист из Сантк-Петербурга оказался отрезанным от цивилизации из-за паводков в Магаданской области. Мужчина участвовал в походе турклуба по маршруту вокруг озера Джека Лондона и не смог вернуться в город из-за разрушенной трассы «Колыма». На обратном пути группе пришлось переправляться через реки на лодках: автомобиль уже не мог пройти по размытой дороге. Ключевой проблемой стало перекрытие участка трассы «Колыма», которая соединяет Якутск и Магадан.

Также сильные ливни в Магаданской области привели к разрушению автомобильного моста. Инцидент произошел в момент, когда по конструкции двигался грузовой автомобиль с цистерной. Водитель оказался в воде и был заблокирован в кабине.