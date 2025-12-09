ТИЭФ'25
Российская многоэтажка приняла на себя удар украинского дрона

Mash: обломки дрона ВСУ упали на жилой дом в Чебоксарах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Telegram-канал Mash сообщает, что в Чебоксарах обломки украинского беспилотника упали на жилой дом. Местные жители заявили каналу о примерно семи взрывах. Министерство обороны и местные власти пока не комментировали ситуацию.

Mash добавляет, что инцидент произошел в Юго-Западном районе, части дрона влетели в многоэтажный дом, что вызвало пожар, выбиты окна, повреждены балконы и фасад здания. По данным канала, также были задеты припаркованные рядом автомобили.

Ранее свыше 70 жителей Чебоксар вернулись в свои квартиры после атаки беспилотников ВСУ. Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов сообщил, что все помещения были тщательно проверены специализированными службами. Также пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и обеспечили горячим питанием.

До этого глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что Чебоксары подверглись удару украинских беспилотников. В результате инцидента, по его словам, как минимум два человека получили травмы, а два жилых дома были повреждены.

Чебоксары
регионы
взрывы
СВО
