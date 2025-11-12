Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 11:58

Луганских водителей переполошила голая пенсионерка на дороге

В Луганске заметили голую пенсионерку во время ночной прогулки у дороги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Луганске пенсионерка вышла на ночную прогулку у дороги без одежды, сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе». На обнаженную пенсионерку обратили внимание проезжавшие водители, которые незамедлительно вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой медицинской помощи.

Остается неизвестным, что именно произошло с женщиной и при каких обстоятельствах она оказалась на улице. По одной из версий местных жителей, пенсионерку могли выгнать из дома.

Ранее в Москве пенсионерка столкнула школьницу на железнодорожные пути метрополитена. Происшествие случилось на станции «Таганская», где возникший между пенсионеркой и ученицей седьмого класса конфликт привел к падению ребенка в межрельсовую зону. Пожилую женщину арестовали.

Позже следствие выяснило, что раньше женщина проходила лечение в психиатрической больнице с диагнозом «мания преследования». В столицу она приехала примерно месяц назад и все это время проживала в гостинице. Суд принял решение заключить ее под стражу на два месяца.

Луганск
водители
пенсионерки
дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмолог дал советы, как спасти зрение при сахарном диабете
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Песков сделал заявление о работе российской разведки
Дела минувших дней: российского миллиардера оставили в СИЗО
«Ему не хватало времени на здоровье»: режиссер о самоотдаче Симонова
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.