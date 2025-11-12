Луганских водителей переполошила голая пенсионерка на дороге В Луганске заметили голую пенсионерку во время ночной прогулки у дороги

В Луганске пенсионерка вышла на ночную прогулку у дороги без одежды, сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе». На обнаженную пенсионерку обратили внимание проезжавшие водители, которые незамедлительно вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой медицинской помощи.

Остается неизвестным, что именно произошло с женщиной и при каких обстоятельствах она оказалась на улице. По одной из версий местных жителей, пенсионерку могли выгнать из дома.

Ранее в Москве пенсионерка столкнула школьницу на железнодорожные пути метрополитена. Происшествие случилось на станции «Таганская», где возникший между пенсионеркой и ученицей седьмого класса конфликт привел к падению ребенка в межрельсовую зону. Пожилую женщину арестовали.

Позже следствие выяснило, что раньше женщина проходила лечение в психиатрической больнице с диагнозом «мания преследования». В столицу она приехала примерно месяц назад и все это время проживала в гостинице. Суд принял решение заключить ее под стражу на два месяца.