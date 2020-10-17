Стало известно о возможных мотивах выбросившей дочерей из окна женщины

Психические проблемы 39-летней жительницы Саратова могли привести к тому, что она выкинула детей в окно.
Ранее сообщалось, что мать девочек 2012 и 2015 годов рождения столкнула их с окна четвёртого этажа одного из многоэтажных домов на Ново-Астраханском шоссе города, а потом ранила себя. Сейчас дети находятся в стабильно тяжёлом состоянии.
Женщина переживала развод с мужем и принимала антидепрессанты. При этом в семье были проблемы с жильём. Женщина с бывшим мужем якобы делили квартиру,
Следователи возбудили в отношении женщины дело о покушении на убийство двоих детей. Прокурор области Сергей Филипенко поручил начать проверку, а на место трагедии уже выехал его заместитель. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил принять все меры по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим и подробно разобраться в причинах трагедии.
Как писал NEWS.ru, ребёнок Марины Кохал, подозреваемой в убийстве и расчленении рэпера Картрайта, был доставлен на медицинское освидетельствование в детскую городскую больницу № 3.