Стало известно о возможных мотивах выбросившей дочерей из окна женщины

https://static.news.ru/photo/207c96c8-107f-11eb-9665-fa163e074e61_660.jpg Фото: photorevolution/imagebroker.com/Global Look Press

Психические проблемы 39-летней жительницы Саратова могли привести к тому, что она выкинула детей в окно.

Ранее сообщалось, что мать девочек 2012 и 2015 годов рождения столкнула их с окна четвёртого этажа одного из многоэтажных домов на Ново-Астраханском шоссе города, а потом ранила себя. Сейчас дети находятся в стабильно тяжёлом состоянии.

Женщина переживала развод с мужем и принимала антидепрессанты. При этом в семье были проблемы с жильём. Женщина с бывшим мужем якобы делили квартиру, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах Life.

Следователи возбудили в отношении женщины дело о покушении на убийство двоих детей. Прокурор области Сергей Филипенко поручил начать проверку, а на место трагедии уже выехал его заместитель. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил принять все меры по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим и подробно разобраться в причинах трагедии.

Как писал NEWS.ru, ребёнок Марины Кохал, подозреваемой в убийстве и расчленении рэпера Картрайта, был доставлен на медицинское освидетельствование в детскую городскую больницу № 3.