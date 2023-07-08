Автомобиль разорвало после столкновения с грузовиком под Волгоградом Один человек погиб в ДТП в Волгоградской области с участием BMW и грузовика Iveco

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате ДТП в Волгоградской области с участием BMW и грузовика Iveco, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. После столкновения легковой автомобиль разорвало пополам.

Авария произошла утром 8 июля на 867-м километре трассы Р-22 «Каспий». Жертвой ДТП стал водитель BMW. Получившие травмы пассажиры легкового автомобиля доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются его причины и обстоятельства. Движение на данном участке трассы осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области произошло ДТП с участием легковой машины и пассажирского автобуса. Погибли два человека — взрослый и мужчина и 14-летняя девочка. Еще четыре человека пострадали, одному из них потребовалась госпитализация.

В Краснодарском крае накануне попали в ДТП три легковых автомобиля и один грузовой. Жертвой аварии стал один человек и еще семеро получили различные травмы. Все они были доставлены в больницу. По предварительным данным, автомобиль Mazda, которым управлял 32-летний житель Краснодара, занесло при обгоне, и он врезался в двигавшиеся в попутном направлении Nissan и Renault. Одну из машин выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с КамАЗом.