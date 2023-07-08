Два человека погибли в ДТП под Иркутском

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Два человека, взрослый и подросток, погибли в результате ДТП в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Еще четыре человека пострадали, одному из них потребовалась госпитализация.

ДТП произошло минувшей ночью в Нижнеудинском районе. На 1295-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись автомобиль Nissan Pathfinder и автобус, следовавший по маршруту Красноярск — Братск.

На месте происшествия от полученных травм скончались 24-летний водитель автомобиля и 14-летняя пассажирка. Еще трое пассажиров Nissan получили травмы и им потребовалась медицинская помощь. В автобусе в момент ДТП находились 47 пассажиров и три водителя, один из которых был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

Накануне массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей и одного грузового произошла в Краснодарском крае. В результате их столкновения погиб один человек и еще семь получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницу.