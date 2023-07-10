Курская область вновь попала под обстрел ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, повреждены дома

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины утром 10 июля обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, зафиксированы восемь прилетов, пострадавших нет, однако повреждения получили несколько домов.

Старовойт уточнил, что в результате обстрела были повреждены 10 домов, выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Губернатор пообещал оказать помощь собственникам этих домовладений.

По словам главы Курской области, под обстрел также попало село Елизаветовка.

В начале июля Старовойт заявил, что украинские войска обстреляли село Горналь. По его словам, пострадавших среди жителей населенного пункта нет. Он добавил, что причинен ущерб одному из домовладений — выбиты окна и посечен осколками фасад.

До этого глава региона рассказал, что в Курской области будут проведены мероприятия по усилению территориального гарнизона. Он пояснил, что оперативная обстановка в регионе остается стабильно напряженной, ВСУ продолжают атаковать область с помощью беспилотников, которые сбиваются системами ПВО.