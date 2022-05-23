Красноярск усилил санитарный контроль из-за обезьяньей оспы

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В Красноярском аэропорту усилили санитарный контроль из-за вспышки обезьяньей оспы в Европе, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по краю. Теперь пассажирам и экипажу измеряют температуру тела.

Пассажирам и экипажу измеряют температуру тела. Кроме того, если будут признаки инфекционного заболевания, то человека будут ставить на особый учёт, — объяснили в ведомстве.

Каких-либо экспресс-тестов не делают, добавили в Роспотребнадзоре. О случаях недомогания пассажиров докладывают члены экипажа и бортпроводники.

22 мая Бельгия стала первой страной в мире, которая ввела обязательный карантин для больных оспой обезьян. Отмечается, что карантин будет длиться 21 день.

В заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения отмечается, что за последние несколько недель по меньшей мере восемь европейских стран сообщили о выявлении случаев оспы обезьян. За пределами Европейского региона случаи заболевания зарегистрированы в Австралии, Канаде и Соединённых Штатах.

В свою очередь журналисты британского таблоида Mirror увидели в оспе обезьян «следы русского биологического оружия». Авторы публикации напомнили, что с 70-х годов советский микробиолог Канатжан Алибеков занимался разработкой биологического оружия в научно-производственном объединении «Биопрепарат». По версии английских журналистов, Алибеков изучал разные виды оспы, в том числе оспу обезьян, чтобы впоследствии превратить ее в полноценное биологическое оружие.