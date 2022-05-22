Англичане увидели «следы русского биологического оружия» в оспе обезьян Mirror: Россия рассматривала возможность использования оспы обезьян как биооружия

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Журналисты британского таблоида Mirror опубликовали текст об оспе обезьян, которая начала распространяться по миру. Авторы публикации напомнили, что с 70-х годов советский микробиолог Канатжан Алибеков занимался разработкой биологического оружия в научно-производственном объединении «Биопрепарат». По версии английских журналистов, Алибеков изучал разные виды оспы, в том числе оспу обезьян, чтобы впоследствии превратить ее в полноценное биологическое оружие.

И мы создали специальную программу с целью определить, какие вирусы могут применяться вместо человеческой оспы. Мы пробовали вирус коровьей оспы, мышиной оспы, кроличьей оспы и оспы обезьян, — приводятся цитаты Алибекова из архива.

Далее ученый рассказал о том, что советским микробиологам хватило бы двух недель для того, чтобы «иметь в арсенале генетически измененный вирус оспы».

Мы бы имели в нашем арсенале генетически измененную оспу, которая могла бы заменить известные вирусы, — заявил советский биолог.

Представители Всемирной организации здравоохранения подтвердили 92 случая заражения оспой обезьян. В Twitter-аккаунте сотрудники ВОЗ уточнили, что ещё 28 человек находятся в зоне карантина. По словам членов организации, сообщения о случаях заражений поступили из 12 стран, которые не входят в число государств, где оспа обезьян стала заболеванием, характерным для данной местности.